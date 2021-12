Trenotrekking: da San Giuliano Terme a Ripafratta lungo lo '00'

Questa escursione si svolge lungo un tratto del 'Sentiero Pisa' o '00', un percorso assiale da un capo all’altro del Monte Pisano ed è organizzata da Piedi in Cammino APS. Partendo da San Giuliano Terme, i partecipanti risaliranno dal sentiero 115 per arrivare al celebre Passo di Dante dove si inizierà a seguire lo '00' in direzione di Ripafratta. Si percorreranno ambienti naturalistici molto vari tra loro, dalla bassa gariga ricca di essenze profumate della macchia mediterranea ai rigogliosi boschi di querce. Lungo il cammino si avrà anche modo di visitare i ruderi di importanti eremi medievali come l’Eremo della Spelonca, fondato alla fine del XII secolo dagli Eremiti Neri, e l’Eremo di Rupecava (XIII sec.), entrambi incastonati in un particolare paesaggio carsico. L’arrivo al borgo medievale di Ripafratta sarà preannunciato dalle torri di avvistamento e dalla maestosa Rocca di San Paolino. Tali strutture rimangono a testimonianza dell’antico sistema difensivo che contraddistingueva questo particolare territorio di confine tra Pisa e Lucca.

Itinerario escursionistico lineare, intera giornata con pranzo al sacco.