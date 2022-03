Palazzo Blu: incontro sul romanzo ‘Tu sanguinosa infanzia’

Appuntamento domenica 6 marzo in auditorium a Palazzo Blu con il nuovo evento della rassegna dedicata ai romanzi italiani, che propone il testo 'Tu sanguinosa infanzia' di Michele Mari, pubblicato nel 2009. L’evento sarà a cura della Professoressa Maria Cristina Cabani, che insegna Letteratura italiana all’Università di Pisa e coordina il Dottorato in Studi italianistici ed è co curatrice dell’intera rassegna sulla narrativa italiana insieme al Prof. Alberto Casadei. La scrittura di Mari, ricercata e dai toni epici e spesso paradossali, aggredisce gli oggetti e i miti dell’infanzia, con il loro carico di emozioni e fantasie, identificando in quel breve periodo la matrice e il senso dell’intero corso dell’esistenza. L’evento è in presenza in auditorium e in diretta streaming dalla pagina facebook di Palazzo Blu a partire dalle ore 11.