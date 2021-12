Al Cineclub Arsenale di Pisa una serata in omaggio a Tuono Pettinato

Indirizzo non disponibile

Sublime autore di fumetti, pluripremiato e tradotto anche all'estero, Andrea Paggiaro in arte Tuono Pettinato, con il suo talento e il suo carattere ha illuminato la scena della nona arte italiana.

Il Cineclub Arsenale di Pisa ha avuto il privilegio di essergli amico, e di collaborare, in più di un'occasione, a progetti che mettevano insieme le sue grandi passioni, il fumetto e il cinema.

Per questo, lunedì 6 dicembre alle 20.30, omaggerà Andrea con una serata a lui dedicata, in cui sarà proiettato il documentario di Dario Marani 'Tuono'. All'evento, assieme ai familiari e a tanti amici, saranno presenti gli autori e produttori del film per Fish-Eye Digital Video Creation, e i responsabili del Lucca Comics & Games, che ne ha ospitato l'anteprima,

Partendo dall'intervista realizzata ad Andrea per 'Fumettology - I miti del fumetto italiano', attraverso immagini di repertorio e contributi di amici e colleghi, il film realizza un ritratto poetico e ironico di Tuono Pettinato, uno dei più brillanti intellettuali della sua generazione.

La serata è ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, maggiori informazioni su arsenalecinema.com.