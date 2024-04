'Turistas' opera erratica dalle tinte sudamericane in scena al Teatro Nuovo

È tutto pronto al Teatro Nuovo di Pisa per ‘Turistas’, opera erratica dalle tinte sudamericane i cui protagonisti sono viaggiatori che si abbandonano al fascino della scoperta dei luoghi senza altro motivo che non sia la curiosità. Lo spettacolo, in scena sabato 13 aprile alle 21, di Lisandro Rodriguez, classe 1980, tra i nomi emergenti della nuova scena sudamericana e autore di un teatro radicale e profondamente anticonvenzionale, nasce in collaborazione con Estudio Los Vidrios di Buenos Aires e Il Casale - Dove l’ arte trova rifugio di Grizzana Morandi (Bologna).

Il viaggio di Turisti – portato in scena da Federico Ghelarducci, Manfredi Messana e Agostino Rocca – è guidato dai ricordi, dal ragionamento, dalle informazioni raccolte, dalle cose che producono stupore. I personaggi di Turistas camminano in uno spazio chiuso, primitivo, senza contatti con il mondo esterno ma con chiari riferimenti a un pianeta in continua distruzione e/o ricostruzione, parlano di politica, amore, sessualità, promesse, tradimenti, guerre, genitori, omicidi, eroi lontani, musica e morte. I turisti sono lontani dal mondo e, in un certo senso, questa distanza forse permette loro di vedere più chiaramente, anche nella confusione. La tenerezza di questi turisti ci dà la possibilità di perderci nella consapevolezza che torniamo sempre in qualche luogo, in qualche punto dello spazio, anche nella desolazione dei giorni, con la certezza e l'obbligo di cercare costantemente e ostinatamente una qualche forma di felicità.