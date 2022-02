Proiezione del film 'Tutte a casa – memorie digitali da un mondo sospeso'

Il social movie 'Tutte a casa – memorie digitali da un mondo sospeso' sarà proiettato a Pisa al cinema Teatro Nuovo il 1 marzo. Ad aprire la serata il talk 'Donne: pensare il futuro dopo la pandemia', modera Federica Alderighi del Collettivo Tutte a Casa e intervengono Paola Malacarne di Toponomastica Femminile, la giornalista e scrittrice Doretta Boretti e Carla Pochini della Casa della Donna di Pisa.



Il titolo per il talk 'Donne: pensare il futuro dopo la pandemia' non è stato scelto a caso: il documentario realizzato dal collettivo 'Tutte a casa', per la regia di Cristina D’Eredità, Eleonora Marino e Nina Baratta, è un film totalmente partecipato, nato da una call. Nel marzo 2020, in pieno lockdown per l'emergenza sanitaria dovuta al Covid, è stato chiesto a donne di tutte le età e provenienze sociali di inviare video, realizzati con lo smartphone, in cui narrassero la loro 'quarantena'. Supportate da una regia a distanza, grazie ad un montaggio poetico e ritmato, ne è nato un affresco di voci del lockdown da marzo a giugno 2020 in Italia, narrato dal punto di vista delle donne. Le protagoniste raccontano così 'la versione delle donne' della pandemia intrecciando, senza saperlo, parole chiave come casa, corpo, cura, crisi, rinascita e libertà. Il film è stato realizzato grazie ad un crowdfunding su Produzioni dal Basso. Il film è inserito all’interno di (R)esistenze, la rassegna cinematografica organizzata da Movieday al cinema Teatro Nuovo per celebrare la settimana dell’8 marzo: il filo conduttore è lo sguardo delle donne che raccontano le loro battaglie in diverse parti del mondo. (R)esistenze è stata pensata come un evento itinerante: proprio per questo per chi volesse ospitarla nella propria città basta richiederlo sul sito Movieday (www.movieday.it), compilando il form.



