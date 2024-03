'Tutti a bordo, salpiamo insieme', la rassegna per scoprire i segreti dell'antichità pisana

La storia di Pisa raccontata attraverso reperti archeologici, laboratori e visite guidate per scoprire usi e costumi delle civiltà del passato. Al Museo delle Navi Antiche tornano gli appuntamenti della rassegna 'Tutti a bordo, salpiamo insieme', organizzata da Cooperativa Archeologia per far conoscere ad adulti e bambini curiosità e segreti legati all’antichità.

Il primo appuntamento è in programma domenica 10 marzo, alle ore 15.30, con il laboratorio didattico 'Arrivano i Longobardi', rivolto ai bambini dai 7 anni in su, che avranno modo di riprodurre una croce longobarda su lamina lavorata a sbalzo, come quella ritrovata negli scavi in Piazza del Duomo a Pisa.

Il secondo laboratorio si svolgerà domenica 24 marzo (ore 15.30) e sarà dedicato agli antenati dei quaderni comunemente usati, ovvero le 'Tabulae Ceratae', tavolette in legno spalmate di cera, sulle quali venivano incise le frasi con uno stilo. Anche in questo caso i partecipanti avranno l’opportunità di cimentarsi con la scrittura, attraverso gli strumenti utilizzati nell’antichità.

Ogni laboratorio sarà preceduto dalla visita al museo, insieme agli archeologi di Cooperativa Archeologia, mentre i genitori potranno a loro volta visitare i reperti esposti in autonomia, oppure partecipare alla visita guidata programmata.

La terza domenica del mese, il 17 marzo, alle 15,30, è stata invece programmata la visita tematica 'Pisa: dalle origini alla colonia romana', un viaggio adatto a grandi e piccoli per scoprire la storia della città della torre pendente, partendo dalle testimonianze dei primi insediamenti, fino alla fondazione della colonia romana.

Tutte le attività hanno il costo di 6,00 € a persona + ingresso al museo. Le iniziative sono a prenotazione obbligatoria allo 050 47029 oppure a prenotazioni@navidipisa.it, nel fine settimana al numero 050 8057880.

I laboratori si realizzano con minimo 6 bambini.

Per ogni bambino è richiesta la presenza in museo di un adulto per tutta la durata dell’attività.

Le visite tematiche si realizzano per minimo 10 partecipanti.

Tutte le info su https://www.navidipisa.it/ eventi/