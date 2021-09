L'amministrazione comunale, unitamente agli amici, alle realtà e alle associazioni che lo hanno visto protagonista ricorderanno Umberto Moschini con uno spettacolo/evento intitolato 'TUTTI DAL PRINCIPE DOMENICA SERA CON UMBERTO!'.

L'iniziativa si svolgerà domenica 19 settembre alle 17.00 presso il Tumulo Etrusco sito in Via San Jacopo e consisterà in un concerto dell'Orchestra di Fiati della Società Filarmonica Pisana (di cui Umberto è stato il Presidentissimo!), all'imbrunire e sulla spianata antistante il tumulo.

Fra un pezzo musicale e l'altro, le testimonianze, i ricordi di Umberto e i saluti delle varie associazioni aderenti e, a cura del noto archeologo pisano Prof. Stefano Bruni, l'illustrazione della storia e dei segreti del tumulo.

In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà sotto le Logge di Banchi.



Ingresso libero con raccolta fondi da destinare alla Caritas Diocesana.

