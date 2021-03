'Tutti i giorni Domenica Pomeriggio', spettacolo in streaming al Teatro Nuovo

Il Teatro Nuovo continua a resistere, inaugurando la nuova rassegna di teatro digitale per il mese di marzo con la compagnia teatrale di Voci Sbagliate: fondata nel 2019 dalla collaborazione fra Fabio Buonocore, Wilma, Marta Sarta, Juan di Belle, propone spettacoli di prosa e teatro canzone sul territorio nazionale. Il gruppo si è esibito al Teatro Nuovo nel Dicembre 2020 con lo spettacolo 'L’Asilo dei Bambini' e ritornerà in scena il 12 e 13 marzo alle 21.30 nella rassegna #Teatrodigitale con 'Tutti i giorni Domenica Pomeriggio', liberamente ispirato a 'Giorni felici' di Samuel Beckett. Un clown si ritrova immerso per metà da terriccio fresco, circondato da oggetti di una vita ormai lontana. Da una cavità la sua unica amica risponde a monosillabi. Ogni giorno terribilmente identico, ripetibile e uguale, così il testo della pièce beckettiana non sembra così lontano dalla nostra rinnovata quotidianità.