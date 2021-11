'Tutti per la bici' a Pontedera

Nuovo appuntamento con 'Tutti per la bici'. Dopo il primo evento di sabato 30 ottobre in zona stazione, l'associazione sportiva 'Una Bici per tutti', insieme alla Consulta di Fuori del Ponte e con il patrocinio del Comune di Pontedera, allestirà ancora una volta un percorso di abilità per sperimentare la guida sulle due ruote per bambini e ragazzi dai 3 ai 15 anni. Il luogo è la piazza antistante al Teatro Era, l'orario di ritrovo è quello delle 14,30, il giorno è sabato 13 novembre.

Ci saranno biciclette di varie misure e caschi protettivi e i ragazzi saranno seguiti da tecnici della Federciclismo.