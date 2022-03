Al Teatro Era arriva il potere del mito classico con 'Tutto Brucia'

Al Teatro Era di Pontedera arriva 'Tutto brucia', ultimo dirompente lavoro di Motus, la compagnia indipendente che ha fatto del superamento di tutti i confini fisici ed esistenziali il suo principale territorio di ricerca.

Già il titolo dell'opera, che riprende le parole di Cassandra nella riscrittura delle Troiane di Jean-Paul Sarte, mette a nudo la traiettoria del progetto. Una delle figure femminili più scomode della letteratura tragica ispira il percorso di ricerca dei Motus, iniziato prima della pandemia. In 'Tutto brucia' (riscrittura delle 'Troiane' di Euripide attraverso le parole di Jean-Paul Sarte, Judith Butler, Ernesto De Martino, Edoardo Viveiros de Castro, NoViolet Bulawayo, Donna Haraway) la mitologia si intreccia con il presente: il destino della profetessa condannata a non essere mai creduta si rispecchia nella predizione della scienza. Un lavoro il cui impeto visionario diventa sostanza in scena attraverso i corpi di tre straordinarie performer: Silvia Calderoni, Stefania Tansini e R.Y.F (Francesca Morello) alle canzoni e musiche live. Il lamento si propaga attraverso quel Mediterraneo nero che allora come oggi è scena di conquiste dell’Europa coloniale, di migrazioni e diaspore.

Durata: 75 minuti, atto unico.

