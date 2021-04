Tuttomondo, evento per bambini

Dopo una visita guidata alla scoperta di questo capolavoro della street art, i piccoli partecipanti si cimenteranno in un divertente gioco che permetterà di calarsi nei panni del geniale artista, realizzando la propria opera d’arte ispirata allo stile di Keith Haring. Un modo divertente per scoprire questo vero e proprio inno alla pace tra i popoli, realizzato a Pisa dal grande artista americano.



Costo: 10,00 euro a bambino

Durata: 2:00 h

appuntamento alle ore 15:30 davanti al murale di Keith Haring



prenotazione obbligatoria al seguente indirizzo:

https://www.impegnoefuturo.it/evento/tuttomondo/



per info:

349 3695672

eventi@impegnoefuturo.it