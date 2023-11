Twang! Ritorna il Festival musicale alla Stazione Leopolda

Dopo il successo dello scorso anno, TWANG! torna alla Stazione Leopolda. Un festival di musica blues dal vivo con artisti di questo genere molto importanti nel panorama musicale attuale. L'evento, che si svolgerà tra giovedì 9 novembre e sabato 11 novembre, amplierà il catalogo di voci blues dei presenti.



Per tre giorni la Leopolda tornerà ad essere un punto d'incontro per godersi una serie di concerti di diverse tipologie di blues. Questa edizione è ricca di novità e conta un totale di 7 esibizioni di artisti che offrono nuove proposte più sperimentali vicine ad altri stili, senza però perdere l'essenza del blues. Il festival, diviso in tre giornate, ospita diversi gruppi musicali nazionali e internazionali. Il poster di quest'anno è un buon esempio dello spirito di questa serie di concerti



All’interno della Leopolda sarà allestita un’area ristoro con food truck, cocktail bar e birrifici artigianali. L'ingresso all'evento è libero.



TWANG! è un evento organizzato dalla Casa della Città Leopolda in collaborazione con la Fondazione Pisa e la Regione Toscana. Soul blues, Blues’n boogie alternativo, vintage blues, roots blues, blues e dintorni, blues elettroacustico… Questi sono alcuni degli stili musicali che hanno i diversi artisti TWANG! che dovresti includere nella tua playlist.