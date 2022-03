Ucraina: capire il conflitto, costruire la pace. Incontro a San Miniato

Comprendere meglio lo stato dell'arte di un conflitto che ogni giorno si dispiega di fronte in tutta la sua tragicità, tramite le immagini di una guerra che, di colpo, è piombata nel cuore dell'Europa. Ci proveranno, sabato 26 marzo, il circolo Arci "G.Monti" di Stibbio in collaborazione con il comitato territoriale Arci Valdarno Inferiore. Una serata dal titolo "Ucraina, capire il conflitto, costruire la pace" che si terrà nei locali del circolo a partire dalle 18,30. Oltre ai saluti del sindaco Simone Giglioli, interverranno il professore di geografia economica presso l'ITC Cattaneo Marco Tremori con un intervento tutto dedicato ai vecchi e nuovi nazionalismi dell'area, il giornalista Daniel Pescini che affronterà il tema della "infodemia" in occidente e "guerra dell'informazione", Faiti Salvadori, già Console a San Pietroburgo, che proverà a delineare la figura dell'attuale presidente russo Vladimir Putin. In collegamento da Odessa Alfredo Bosco, fotoreporter. A seguire, alle 20, aperitivo popolare.

Informazioni e prenotazioni ai numeri 3470746475 (Alberto) e 3484408140 (David).