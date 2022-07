Ultima serata al Giardino Scotto per Pisa Jazz Rebirth 2022: in concerto Shai Maestro Quartet

Dopo otto giorni di concerti che hanno portato a Pisa il grande jazz italiano e internazionale, venerdì 15 luglio dalle 20:45, ultimo appuntamento di Pisa Jazz Rebirth 2022 al Giardino Scotto con Shai Maestro e il duo formato da Camilla Battaglia e Rosa Brunello.



Alle 20:45 Camilla Battaglia e Rosa Brunello presentano 'A Song has a Thousand Years', il progetto fatto di suoni ancestrali delle origini, di tradizioni ed esplorazioni in un repertorio nato dalla memoria di due persone che collaborano nella musica come nella vita. Insieme esplorano senza limiti di genere o direzione, libere da schemi e preconcetti.



Alle 21:45 in concerto Shai Maestro, uno dei pianisti più promettenti e talentuosi della sua generazione. Dal suo debutto in trio nel 2011, ha plasmato una forte personalità e un’identità unica, interpretando una musica che ha reso lui e la sua band uno dei gruppi più importanti del jazz di oggi. Nel 2018 ha firmato con ECM e registrato l’album 'The Dream Thief'. Introspettivo, lirico e virtuosistico, il lavoro discografico ha preceduto 'Human', suo sesto album e secondo per ECM, uscito nel 2021. La sua band formata dal batterista israeliano Ofri Nehemya e dal bassista peruviano Jorge Roeder diventa un quartetto con l’ispirata aggiunta del trombettista statunitense Philip Dizack. A lungo membro della band del contrabbassista Avishai Cohen con il batterista Mark Guiliana, ha registrato con loro quattro album, di cui due per Blue Note Records, e ha suonato sul palco dei festival più importanti del mondo. Ha formato il suo trio nel 2010 che poi si è evoluto e con i numerosi concerti e i successivi dischi pubblicati ha riscosso un tale successo da diventare uno dei più ricercati gruppi del jazz internazionale.



