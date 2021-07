Marenia, ultimi appuntamenti per 'Dialoghi d’autore' al Porto di Marina

Si sta per concludere il programma di incontri letterari 'Dialoghi d’Autore', curati dalle librerie indipendenti pisane. La rassegna si svolge al Porto turistico di Marina di Pisa (piazzale delle Capitanerie di Porto), all’interno del cartellone di 'Marenia NonSoloMare'. Gli ultimi due appuntamenti avranno luogo sabato 24 alle 21:30 e domenica 25, sempre alle 21:30: entrambe le serate saranno organizzate dalla 'Libreria dei Ragazzi'. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti, fino a esaurimento posti. www.marenianonsolomare.it

Sabato 24 sarà il turno di Daniele Aristarco e Marco Somà, rispettivamente scrittore e illustratore, che presenteranno la loro ultima opera: 'La Divina Commedia. Il primo passo nella selva oscura' del 2021 edita da Einaudi Ragazzi. Nei settecento anni dalla scomparsa di Dante Alighieri, un album illustrato per compiere i primi passi nell’opera del poeta fiorentino. Un prodotto unico e stupefacente, che somma la bellezza delle tavole di Marco Somà, artista piemontese specializzato in illustrazione per ragazzi e docente presso l’Accademia delle Belle Arti, al testo appassionato di Daniele Aristarco, autore di racconti e saggi divulgativi rivolti ai ragazzi. Due sguardi nuovi sulla 'Divina Commedia', in grado di dialogare con la curiosità e la fantasia dei lettori.

Invece domenica 25 Alberto Pellai e Barbara Tamborini presentano 'Destinazione vita. Life Skills: il bagaglio essenziale per affrontare il viaggio più importante' opera del 2021 edita da Mondadori di cui sono coautori. Il testo, rivolto ai ragazzi, ma anche ai loro genitori, è una piccola palestra di carta per allenarsi alla vita, per scoprire e acquisire tutte le competenze utili ad affrontare le grandi sfide con cui tutti si confrontano durante la preadolescenza e l’adolescenza. Barbara Tamborini è psicopedagogista e scrittrice, autrice di libri per bambini e ragazzi e coautrice di volumi di psicologia e parenting tradotti in diversi paesi. Tiene laboratori educativi nelle scuole e corsi di formazione per docenti e genitori. Alberto Pellai è uno psicoterapeuta, attivo sia nel campo della ricerca, che in quello della divulgazione, autore prolifico di saggistica sui temi dell’infanzia, adolescenza e rapporto genitori-figli.

