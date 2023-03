Silvestro Lega alla Domus Mazziniana

Orario non disponibile

Quando Dal 10/03/2023 al 12/03/2023 da domani Orario non disponibile

Conferenze, intermezzi musicali e visite guidate alla Domus Mazziniana in questo fine settimana per ricordare l’anniversario della morte di Giuseppe Mazzini.

Le celebrazioni iniziano la mattina di venerdì 10 - alle 10.30 - con la tradizionale cerimonia di deposizione della corona di alloro al monumento a Mazzini, alla presenza delle autorità.

Nel pomeriggio a partire dalle 16.30, conferenza del prof. Alessandro Tosi, direttore del Museo della Grafica su L’ultimo ritratto di Mazzini. Il bozzetto per il Mazzini morente di Silvestro Lega.

Al termine della conferenza, la Camerata Musicale Ligure, gruppo attivo da anni nella musica da camera ottocentesca, eseguita su strumenti d’epoca o ricostruzioni filologiche, darà vita ad un’accademia musicale con brani di Rossini, Verdi, Sivori e Paganini.



Nel corso dell’esibizione verrà eseguito anche Ove sei tu fioretto, breve componimento realizzato dallo stesso Giuseppe Mazzini, il cui spartito originale è conservato presso la Domus Mazziniana.



Per informazioni: eventi@domusmazziniana.it