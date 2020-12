Enrico Ruggeri, Cristiano Militello e Ubaldo Pantani protagonisti del Capodanno a Pisa

Enrico Ruggeri, Cristiano Militello e Ubaldo Pantani saranno i protagonisti dell’ultimo dell’anno a Pisa. Il Comune di Pisa, infatti, ha deciso di non interrompere la tradizione e celebrare la fine del 2020 e l’ingresso del nuovo anno con uno spettacolo di grande musica e comicità dal titolo “… a riveder le stelle”. Questa volta, a causa delle restrizioni imposte per l’emergenza Covid-19, a ospitare lo spettacolo non sarà una delle bellissime piazze della città, come negli ultimi anni, bensì lo storico Teatro Verdi e la serata sarà trasmessa dalla emittente televisiva 50 Canale e visibile sui canali YouTube e Facebook del Comune di Pisa. L’evento, organizzato dall’Assessorato al Turismo, ha come main sponsor Toscana Energia e come media partner l’emittente televisiva 50Canale. Per presentare la serata i tre artisti hanno anche realizzato brevi video spot, pubblicati sul canale YouTube di Comune di Pisa.

"Non potendo organizzare manifestazioni in presenza - dice l’assessore al Turismo Paolo Pesciatini - ma desiderando, tuttavia, condividere con i nostri concittadini le festività natalizie il più possibile in serenità, sono state previste una serie di iniziative ovviamente nel rispetto delle regole sanitarie. Abbiamo iniziato con l’illuminazione, sobria ma ricca di significati: le stelle, il desiderio di uscire da questo stato di sofferenza, esplicito riferimento, visto anche che ci avviciniamo al 2021 e ai 700 anni dalla morte di Dante, all’ultimo verso dell’Inferno: 'E quindi uscimmo a riveder le stelle'; il Ponte di Mezzo illuminato, che unisce le parti della città, distrutto durante il secondo conflitto mondiale e poi ricostruito; il senso di comunità dato dal tricolore che illumina Palazzo Pretorio. Sono tutti simboli che, come dice la parola stessa, ci devono unire per non perdere il gusto di vivere. E, infatti, per stare idealmente tutti insieme è stato previsto dal mio assessorato al turismo e commercio, all’interno del nostro prestigioso Teatro Verdi, il concerto dell’ultimo dell’anno con Enrico Ruggeri e gli spettacoli versatili e personalizzati di Cristiano Militello e Ubaldo Pantani, che entreranno nelle nostre case grazie a 50Canale a partire dalle 22.30, per farci trascorrere con tante sorprese, in allegria e spensieratezza, questa insolita serata pisana e lasciare alle spalle questo ‘annus horribilis’ senza mai più dimenticare che ciascuno è responsabile dell’altro. Inoltre, nell’ambito di tutto questo, frutto sempre della collaborazione con il teatro Verdi, abbiamo organizzato, con le stesse modalità di trasmissione, anche il concerto del 1 gennaio".