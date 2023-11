Un anello per il circolo di Caprona - Escursione e pranzo di autofinanziamento

EVENTO DI AUTOFINANZIAMENTO DEL CIRCOLO FRATELLANZA ARTIGIANA.



Il Territorio è fatto di luoghi, luoghi naturali e luoghi di persone, con questa semplice ma stupenda escursione gli organizzatori vogliono farvi scoprire un pezzetto di territorio speso ignorato, la valle di Crespignano, ovvero la valle della Torre di Caprona, ed un luogo di persone, sempre legato alla Torre, ovvero il circolo Fratellanza Artigiana di Caprona, che ha bisogno di essere riscoperto. Un'escursione adatta a tutti!



Partenza dal Circolo Fratellanza Artigiana per dirigersi verso il torrente Zambra fino ad arrivare all'abitato di Corte .

Da lì salita verso il passo di caccia lupo con fantastici panorami sulla Valle di Crespignano.

Una volta al passo inizierà la discesa verso la Torre di Caprona che sarà raggiunta passando da boschi di macchia e aperture sulla piana Pisana.



Visita da fuori della Torre e discesa in Pianura per arrivare al circolo dove i partecipanti pranzeranno.



???? ????????

Inizio/fine: Caprona

6km

Dislivello: 250m

Inizio ore 09.30

Fine ore 13.00



????? ??????????????

PREZZO: 12 Euro ESCURSIONE

13 Euro PRANZO

BAMBINI RAGAZZI FINO A 15: 8 EURO ESCURSIONE



????????

Per info e prenotazioni:

339 5675637

info@azimut-treks.com



?????? ?? ??????????

https://www.azimut-treks.it/escursione-torre-di-caprona



WWW.AZIMUT-TREKS.IT