Sabato 21 gennaio, ore 15:00 'Letture in Orto', un cardellino curioso alla scoperta dell’Orto Botanico di Pisa.

Attività per famiglie



Che cosa fa un piccolo cardellino in giro per l'Orto Botanico di Pisa?

Nel primo volume lo avevamo conosciuto coraggioso e intrepido, alla scoperta della parte più antica dell'Orto.

In questo secondo volume lo vedremo completare la sua avventurosa esplorazione...



Età consigliata: a partire dai 7 anni



Prenotazioni: educazione.ortomuseobot@sma.unipi.it

(entro le ore 11:00 di venerdì 20 gennaio)



Attività su prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili





Il costo è comprensivo dell’attività e della copia del libro “Un cardellino curioso alla scoperta dell’Orto e Museo Botanico di Pisa”, Volume II, Edizioni ETS, 2022