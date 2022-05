“Letture in Orto”

Un cardellino curioso alla scoperta dell’Orto Botanico di Pisa

Attività per famiglie in occasione di Amico Museo 2022

Che cosa fa un piccolo cardellino in giro per l’Orto Botanico di Pisa? Lo scopriremo lasciandoci suggestionare dagli entusiasmanti racconti delle piante dell’Orto: un percorso itinerante tra letture, indovinelli e inediti accompagnamenti musicali.

Sabato 14 maggio, ore 15:00 – in occasione di “Amico Museo 2022”



Età consigliata: 7-11 anni

Prenotazioni: educazione.ortomuseobot@sma.unipi.it

(entro le ore 11:00 di venerdì 13 maggio)

Attività su prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili

Costo: 10,00 €

Il costo è comprensivo dell’attività e della guida didattica per bambini



L’Attività si svolgerà all’aperto e in caso di mal tempo sarà rimandata.