La magia delle feste è pronta ad avvolgere Ponsacco con 'Un fantastico Natale', la nuova iniziativa che animerà il centro storico sabato 16 e domenica 17 dicembre organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa e Comune di Ponsacco, con la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest Terre di Pisa, il contributo della Banca di Pisa e Fornacette e la collaborazone dell'Associazione Buon Pro.

Dalle 14.30 di sabato 16 dicembre nel centro sarà possibile trovare punti ristoro, attrazioni per i più piccoli, trampolieri, artisti e spettacoli teatrali. Alle 15.30 Babbo Natale con la sua grande slitta atterrerà sul campanile e si calerà in piazza San Giovanni, pronto a ritirare le letterine dei bambini.

La domenica 17 a partire dalla mattina alle 9:30 il corso sarà invaso dal mercatino di Natale con i suggestivi banchi natalizi e dall'emozionante area dedicata ai giochi in legno, un'altra occasione per i più piccoli per consegnare le loro letterine a Babbo Natale, con spettacoli e attrazioni che proseguiranno nel pomeriggio fino alle 19.30.

'Un Fantastico Natale a Ponsacco' è organizzato in collaborazione con le associazioni BuonPro, Semivolanti, Viviteatro, Pubblica Assistenza, Misericordia, Fantagiokando, Avis, LavoroOra, Università della Terza Età, Arcieri di Sacco, Amici della Musica, Frates, Fattorilandia, Compagnia Sabot, Scout e La Tana dei Sogni.