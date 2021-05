Un giardino per Mazzini - Evento di presentazione del concorso di idee per il giardino della Domus Mazziniana

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

L'epidemia di COVID19 ci ha fatto riscoprire l'importanza degli spazi aperti come luoghi di socializzazione ma anche di apprendimento.



La Domus Mazziniana, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agroambientali dell’Università di Pisa, lancia un concorso di idee per ripensare gli spazi all'aperto, immaginare un museo in cui interno ed esterno dialoghino tra di loro in un'esperienza coinvolgente e in grado di aprirsi a nuove modalità di fruizione.



L'obiettivo del concorso è l’ideazione e progettazione di un giardino d’ispirazione risorgimentale dedicato a Giuseppe Mazzini, che si integri nei percorsi museali dell'Istituto.



Il concorso si rivolge a studentesse, studenti, laureate/i, singoli o in gruppo al massimo di tre elementi, del Corso di laurea magistrale in Progettazione e Gestione del Verde Urbano e del Paesaggio (ProGeVUP) dell’Università di Pisa, di età non superiore ai 35 anni. La partecipazione al concorso è gratuita.



Il primo classificato, singolo o gruppo, riceverà un premio di € 800,00 Il secondo e terzo classificato, singolo o gruppo, riceveranno un premio di € 350,00 ciascuno.



Il concorso sarà presentato a tutte e tutti gli interessati in video conferenza venerdì 21 alle ore 09.00 al seguente link:



https://meet.jit.si/giardinoMazzini



La scadenza per la presentazione delle proposte è il 31 maggio 2021.



Link del bando:



https://www.unipi.it/index.php/offerta/item/download/23009_747ac99500bc2d11b36f6d48ea6011e1



Per info e contatti: amministrazione@domusmazziniana.it - tel 05024174