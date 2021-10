Un grande pomeriggio di letteratura per il premio 'Il Delfino'

I vincitori della diciannovesima edizione del premio letterario 'Il Delfino', promosso e organizzato dalla Proloco Litorale Pisano, saranno celebrati sabato 9 ottobre alle ore 17, presso l’hotel Golf in via dell’Edera a Tirrenia.

Oltre alle note confortanti riguardo alla qualità dei lavori, il bilancio della manifestazione presenta particolari motivi di soddisfazione nel numero di adesioni con, in particolare, oltre cento libri in competizione per la narrativa. Il vincitore di questa sezione anche per quest’anno rappresenterà la provincia di Pisa, nell’ambito del prestigioso premio letterario 'Toscana'.



Per altre informazioni consultare il sito www.prolocolitoralepisano.com

