'Un lessico per la Repubblica' alla Domus Mazziniana

Lunedì 18 giugno alle ore 17.00 sarà presentato alla Domus Mazziniana il progetto "Un Lessico per la Repubblica", coordinato dall'Università della Tuscia e che coinvolge le università di Pavia, Pisa, Roma Tre e Genova.



Il progetto, patrocinato dalla Presidenza del Consiglio, e che gode di un finanziamento della struttura di missione per gli anniversari nazionali, intende costruire un vero e proprio "lessico" condiviso dell'identità repubblicana unendo ricerca scientifica, divulgazione e public history, attraverso un coinvolgimento attivo della cittadinanza a partire dalle scuole.



Dopo la presentazione ufficiale avvenuta a Roma nella prestigiosa sede dell'Archivio Storico della Presidenza della Repubblica, il 9 febbraio di quest'anno, in occasione dei 175 anni della Repubblica Romana, il progetto fa tappa a Pisa.



Una scelta non casuale. La Domus Mazziniana, coinvolta nel progetto in collaborazione con il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell'Università, è infatti uno dei luoghi simbolici dell'identità repubblicana italiana, inserita sin dal 2011, in occasione del centocinquantenario dell'Unità d'Italia nei "luoghi della memoria" della Storia nazionale.

A presentare il progetto saranno Maurizio Ridofi dell'Università della Tuscia, Gian Luca Fruci dell'Università di Pisa e Pietro Finelli della Domus Mazziniana.



Alla presentazione farà seguito un seminario di lavoro del gruppo di ricerca pisano.