'Un Natale da inventare': gli appuntamenti delle feste a Palaia

Le festività sono alle porte con 'Un Natale da inventare', la rassegna degli eventi natalizi promossa dal Comune di Palaia che animeranno il borgo e le sue frazioni con mercatini, concerti, intrattenimento per bambini e famiglie all’insegna della cultura e della creatività.

L'atmosfera natalizia inizia giovedì 7 dicembre a Forcoli con l'inaugurazione del Presepe artistico del presepista Massimo Brini del circuito Terre di Presepi. Il presepe sarà visitabile fino al 14 gennaio all'interno della 'Pizzeria Lalo' in Piazza Sant’Antonio.

Dall’8 dicembre al 6 gennaio a Montefoscoli sarà possibile ammirare i presepi partecipanti al concorso 'Montefoscoli: un paese da presepe' promosso dal Comitato di Promozione Culturale locale.

Domenica 10 dicembre il Natale fa tappa a Palaia con 'Merry Palaia: Natale nel borgo': dalle ore 15 mercatini artigianali, tombola in piazza, l’ufficio postale di Babbo Natale, caccia al tesoro per bambini e le immancabili prelibatezze gastronomiche natalizie. L’evento è a cura del Centro Commerciale Naturale di Palaia in collaborazione con le associazioni locali.

Nel week-end del 16 e 17 dicembre le iniziative dedicate al Natale animeranno sia il borgo di Palaia che di Forcoli: sabato 16 appuntamento con i canti natalizi degli allievi dell’Accademia musicale 'Il Pentagramma' presso il cine-teatro di Palaia alle 18 mentre a Forcoli ci saranno le letture animate in biblioteca dalle ore 16 alle 17. Domenica 17 spazio alla musica e alle danze con 'Lo Schiaccianoci e il Re dei topi', spettacolo di pattinaggio artistico al Centro Sportivo Nuova Primavera di Forcoli alle ore 16.

Grande attesa per la Vigilia di Natale, domenica 24 dicembre, quando Babbo Natale inizierà il giro di tutte le case tra Palaia, Forcoli e Montefoscoli per consegnare i tanto attesi doni ai bambini. Le iniziative sono a cura delle associazioni di volontariato Pubblica Assistenza di Palaia, Gruppo autonomo donatori di sangue Fidas Forcoli e Misericordia di Montefoscoli.

Per tutti gli appassionati dei 'presepi viventi' due gli appuntamenti sul territorio: martedì 26 dicembre a Forcoli lungo la strada che porta alla Chiesa di San Frediano e sabato 6 gennaio il tradizionale 'Un giorno da Presepe' organizzato dall’Associazione Museo della Civiltà Contadina a Montefoscoli, all’interno del museo omonimo.

Proseguono le iniziative pomeridiane per i più piccoli anche dopo il Natale, con proiezione di film e letture animate sia giovedì 28 dicembre che mercoledì 3 gennaio a Palaia, presso la sala polifunzionale del Circolo SOMS.

In attesa dei festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno, sabato 30 dicembre a Palaia una serata in compagnia con le melodie della Filarmonica G. Puccini ore 21.30 presso il cine-teatro. A chiudere la rassegna come sempre la Befana che la sera di venerdì 5 gennaio, grazie ai volontari della Misericordia di Forcoli, salterà di tetto in tetto portando calze ricche di dolci a tutti i bambini.