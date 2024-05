'Un pesce con due 'T'', presentazione del libro di Maurizio Nerini alla biblioteca SMS

Prezzo non disponibile

Il Gruppo di lettura Millecolori, in collaborazione con l'Assessorato e l'Ufficio Cultura del Comune di Pisa e la Biblioteca Comunale, organizza la presentazione del libro 'Un pesce con due 'T'' di Maurizio Nerini. L'evento si terrà venerdì 3 maggio 2024 alle ore 17 presso la SMS Biblio di Pisa.

Maurizio Nerini, figlio di Anna Rosa Janett, alla quale è dedicato il libro contenente le 'sue ricette', racconterà la storia del famoso ristorante marinese, le immagini, le vicende, gli aneddoti, i sapori.

Una storia vissuta in prima persona in un libro che, dopo 10 anni dalla prima uscita, è alla prima ristampa, sempre per Edizioni ETS Pisa.

Interverrà Filippo Bedini, assessore alla cultura del Comune di Pisa.