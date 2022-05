'Un pieno di luce', rassegna di eventi della Ludoteca scientifica in occasione di Amico Museo

Venerdì 20 maggio, ore 15:00 -16:00, 16:00 -17:00, 17:00 -18:00

Sabato 21 maggio, ore 10:30 – 11:30, 11:30 -12:30, 15:00 -16:00, 16:00 -17:00

Visita della Ludoteca Scientifica

Visite guidate alla collezione di giochi scientifici interattivi con particolare attenzione ai giochi di ottica e agli aspetti meno conosciuti della luce. Su prenotazione – Ingresso gratuito



Venerdì 20 maggio, ore 15:00 -18:00

'Controllo di qualità di alimenti mediante spettrometro portatile nel vicino infrarosso'

Laboratorio di spettroscopia (durata circa 15 minuti) con Barbara Adinolfi e Leonardo Ciaccheri, Istituto di Fisica Applicata “Nello Carrara”, CNR. Dimostrazione pratica di come spettrometri portatili nel vicino infrarosso, pilotati da smartphone, possano mettere il consumatore in grado

di caratterizzare diversi generi alimentari in termini di contenuto di acqua, carboidrati, grassi e proteine.



Venerdì 20 maggio, ore 21:00 – 'A vela con la luce'

Seminario di Andrea Macchi, Istituto Nazionale di Ottica, CNR.

Nel XVII secolo Keplero attribuì la coda delle comete all’azione di un “vento” prodotto dalla luce solare, ipotizzando di poterlo sfruttare per la navigazione nello spazio. Lo sviluppo di velieri leggerissimi e di laser giganti ha rilanciato questa idea per una prima possibile esplorazione

interstellare. Nel frattempo, oggi usiamo la luce laser per spostare, frenare o accelerare nano-oggetti per una varietà di applicazioni avanzate.



Venerdì 20 e Sabato 21 maggio, ore 16:00 e 17:00 – “4+2+2. L’urto del tempo”

Performance di arte relazionale di e con Elisa De Luca, danzatrice.

Quiete non significa stasi, ma bilanciamento armonico. Anche in uno stato di apparente quiete, il nostro corpo è attraversato da forze e movimenti sotterranei che ne permettono l’equilibrio.

I ritmi in perenne accelerazione della vita quotidiana generano un “urto” che ci spinge lontano dall’equilibrio. Per sfruttare ogni singolo briciolo di tempo una lezione di danza può essere preparata anche in treno.





Le visite guidate e gli eventi sono completamente gratuiti ma su prenotazione obbligatoria.

Per info e prenotazioni: 050/2214861 – 3200403946 ludotecascientifica@gmail.com



https://www.ludotecascientifica.it/ – https://www.msf.sma.unipi.it/