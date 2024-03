'Disordine mondiale', presentazione del libro di Manlio Graziano al Lumière

Per la rassegna 'Un po' di cose al Lumière', Manlio Graziano presenta il suo libro 'Disordine mondiale' domenica 14 aprile alle ore 18.30.

Ingresso libero su prenotazione

L'autore

Manlio Graziano vive a Parigi, dove insegna Geopolitica e Geopolitica delle religioni alla Paris School of International Affairs di SciencesPo e alla Sorbona.

Dirige il Nicholas Spykman International Center for Geopolitical Analysis, scrive su 'Limes', 'Gnosis' e il 'Corriere della Sera' e collabora regolarmente con 'International Affairs Forum'.