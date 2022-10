Un ragno di nome venerdì. Attività per famiglie al Museo della Grafica

Sabato 29 ottobre, ore 16:00 torna una nuova attività per famiglie al Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi (Comune di Pisa, Università di Pisa) in attesa della notte di Halloween.





UN RAGNO DI NOME VENERDÌ

Attività per famiglie

Età consigliata: 5-12 anni



Cosa succede al Museo quando i visitatori se ne vanno e le luci si spengono?

Un personaggio molto particolare lo racconterà guidando i partecipanti attraverso le opere della mostra "Oltre la macchia. Incisioni di Giovanni Fattori".

I partecipanti creeranno poi il protagonista della storia utilizzando carta, forbici e colori per decorare la nostra casa in attesa della notte di Halloween.





Costo: 5 € – Partecipazione su prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili.

Prenotazioni all’indirizzo e-mail: educazione.museodellagrafica@sma.unipi.it

Scadenza prenotazioni: venerdì 28 ottobre, ore 13:00.



È richiesta la presenza di un adulto accompagnatore per tutta la durata dell’attività.





Email: educazione.museodellagrafica@sma.unipi.it – Telefono: 050 2216059 / 070.