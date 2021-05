Incontro 'Un romanzo tra storia e storie' alla Domus Mazziniana

Risale a febbraio 2020 l'ultimo evento in presenza della Domus Mazziniana. La ripartenza dal vivo, prevista per sabato 22 maggio alle ore 18, è affidata alla discussione sul nuovo romanzo di Anna Bertini, Le stelle doppie (Arkadia Editore 2020). A confronto con l'autrice, ci saranno Orsetta Innocenti, specialista di letteratura comparata e teoria della letteratura e docente all'istituto Santoni di Pisa e Cristina Sagliocco, esperta di comunicazione d’impresa e studiosa di storia contemporanea

Durante la fase delle restrizioni anticovid, le iniziative culturali, scientifiche e di divulgazione hanno continuato a svolgersi online, ma ripartire in presenza, e per di più con un romanzo, sottolinea ancora una volta il desiderio della Domus Mazziniana di coinvolgere anche fasce di pubblico solitamente non toccate dai dibattiti storiografici, ma non per questo meno sensibili a riflettere sui cambiamenti sociali e culturali della società contemporanea. E proprio il cambiamento, è uno dei protagonisti del nuovo libro di Anna Bertini. Un romanzo corale in cui l’autrice narra i destini di un gruppo di giovani cresciuti insieme durante le estati degli anni Settanta e che nel 2003 si incontrano nuovamente da adulti per confrontarsi e scoprire se i loro sogni si sono avverati, e come le loro aspettative sono state tradite o confermate.

L'iniziativa, organizzata in collaborazione con Libreria Ghibellina, ha ottenuto anche il patrocinio del Comitato Pisano per la storia della Resistenza e della società contemporanea nella convinzione che la letteratura sia uno strumento fondamentale di conoscenza del passato, inteso come intreccio tra vissuti soggettivi ed eventi storici, e riconoscendo il ruolo di primo piano svolto dalla narrativa in generale, nel rafforzare il senso di appartenenza alla comunità umana di cui c'è sempre più bisogno.

In ragione delle norme anti-contagio per partecipare all'iniziativa è necessaria la prenotazione, inviando una mail a eventi@domusmazziniana.it . L'ingresso all'evento, che si svolgerà all'aperto, è previsto da via D'Azeglio 14.

