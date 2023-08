'Un suono divino'- Ricordo di Afo Sartori

Domenica 20 agosto 2023, dalle ore 21:30, ospite della 10° edizione di MarinaSlow, CantinaJazz ricorda Afo Sartori a un anno dalla scomparsa. Giornalista, scrittore, grande amante del vino e del jazz, Afo è stato anche l'autore di "Suono diVino" (1998, Tacchi editore, Pisa), dove ha giocato con impareggiabile arguzia a creare abbinamenti tra grandi jazzisti e grandi vini: un gioco che ha stimolato la nascita di CantinaJazz. Dal libro estrarremo abbinamenti su cui si cimenterà il CantinaJazz Quintet per l'occasione composto da: Andrea Garibaldi (piano), Nino "swing" Pellegrini (c.basso), Andrea Melani (batteria), Alessio Bianchi (tromba) e Michela Lombardi (voce). Ci saranno interventi e letture di: Fabiano Corsini, Federico Felici, Davide Guadagni, Roberto Marangoni, Alessandro Scarpellini ed altri amici e colleghi di Afo. L'evento è all'aperto, in via La Sirenetta a Marina di Pisa (la strada del circolo Il Fortino); la partecipazione è gratuita, non occorre prenotare. Ulteriori dettagli al sito: https://www.cantinajazz.com/event/afo_23/