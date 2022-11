Un treno da non perdere per visitare in modo diverso la città di Pisa: aperitivo per adulti e merenda per bambini

Un modo alternativo e simpatico per visitare la città, comodamente seduti, senza tralasciare la parte storica ed i caratteri che fanno di Pisa una città unica. Il tour inizierà con una piacevole passeggiata scoprendo la stupenda Piazza dei Miracoli di Pisa.

I partecipanti raggiungeranno la postazione del trenino per lasciarci trasportare nel cuore della città: percorreranno il Lungarno coi suoi storici palazzi, strade interne del centro storico, attraverseranno alcune delle porte medievali che, ancora oggi, caratterizzano Pisa e le sue mura antiche.

Si soffermeranno in alcune piazze mentre Roberto, guida turistica autorizzata, munito di microfono wireless renderà fruibili curiosità, leggende e fatti storici ai partecipanti ai quali si apriranno di fronte le meraviglie pisane seduti comodi come a casa loro.

Al termine aperitivo per tutti e merenda per bambini nelle immediate vicinanze delle Torre



Info e prenotazioni 3479752183 Roberto





Adulti 22 euro, bambini fino a 10 anni 10 euro