Un viaggio nel repertorio flautistico dell'800

Il concerto è organizzato da Contrappunto Associazione Musicale con il sostegno di FONDAZIONE PISA. L'ingresso è libero con prenotazione a f.prodi@tin.it



Intorno alla fine dell'800 il repertorio flautistico si arrichisce di brani di genere virtuosistico, grazie anche alla diffusione del flauto sistema Bohm, in uso oggi.

Molti i flautisti dell'epoca (Briccialdi, Doppler...) che eseguono musica brillante, spesso variazioni su temi di opera in concerti sempre più spettacolari, quasi una gara di abilità.



Contrappunto Trio propone i seguenti brani:



Gaetano Donizetti (1797-1848)

Sonata per flauto e pianoforte in Do maggiore



Franz Doppler (1821-1883)

Andante e Rondò op. 25



Giulio Briccialdi (1818-1881)

‘Il Carnevale di Venezia’, Variazioni op 78



Vittorio Monti (1868-1922)

Csárdás





Duettino Americano op. 27