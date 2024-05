Un viaggio nel tempo attraverso gli animali

VISITA GUIDATA GRATUITA. Dalla targa medievale in marmo nel vestibolo al paravento liberty dipinto nella dimora nobiliare, gli animali rappresentati saranno l’occasione per un viaggio nelle meravigliose storie legate al Palazzo Blu.

Età consigliata: ragazzi (a partire da 14 anni) e adulti



Durata: 1 h

per info e prenotazione:

Tel: +39 050 916 950



E-Mail: info@kinzicacoop.it