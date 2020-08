Torna mercoledì 5 agosto a partire dalle ore 20, la quinta tappa del tour del concorso nazionale 'Un Volto Per Fotomodella' presso il Pontile 102, Retone Ospedalieri di Via Gabriele D'Annunzio a Marina di Pisa.

Parteciperanno alla tappa venti ragazze che saranno giudicate da una giuria d’eccezione formata da Gianluca Magni attore, Sandra de Jusus sarà la madrina della serata. Completeranno la giuria il coaching Alessandro Niceri, Lisa Flomar responsabile azienda Flomar per la Toscana.

A presentare la serata Leonardo Ghelarducci ed Eleonora Melosi. Nel corso della serata è prevista la premiazione delle ragazze che hanno partecipato al concorso web il lockdown. Ci sarà spazio anche per la musica con l'esibizione della cantante pisana Alice Cignoni e del gruppo di ballo di Jessy Trainer della scuola di ballo Fc Fornacette.

La responsabile regionale del concorso Alessia Aiello ringrazia i gestori del Pontile 102 per aver ospitato la tappa del concorso e Michele Ammannati direttore organizzativo per la Toscana del concorso di bellezza. La direzione artistica del concorso è affidata a Sara Jo Pereira Mariotti con la sua Anastacia Fashion, scuola di portamento e Bon Ton. Immortalerà la serata con i suoi scatti Plinio Neri, fotografo ufficiale della manifestazione. Per maggiori info e prenotazioni 320 259 01183 oppure 335 672 5994.