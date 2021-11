Una bussola per il futuro: per essere comunità inclusiva, interculturale ed interreligiosa

Convegno realizzato in collaborazione con Cesvot che vuole essere un momento di confronto utile a ravvivare l'impegno e la passione di tutti, ma soprattutto delle giovani generazioni, per la ricostruzione di una comunità più aperta ed inclusiva, basata sul dialogo costruttivo, i cui componenti siano capaci di ascolto reciproco e di mutua comprensione. Siete tutti invitati!



Programma

Ore 15:30 - Accoglienza partecipanti

Ore 15:45 - Saluti della Presidente del Cif Provinciale di Pisa odv

Ore 16:15 - Le vie del dialogo interreligioso ed interculturale

Dott.ssa Francesca Del Corso, responsabile del gruppo SAE di Livorno

Ore 16:45 - La dimensione sociale del dialogo interreligioso ed interculturale

Don Antonio Cecconi, esperto di dottrina sociale della Chiesa

Ore 17:15 - Pausa musicale e coffee break

Ore 17:45 - L'aspetto educativo: un incontro tra culture

Prof.ssa Teresa Bonaccorsi, Preside dell'Istituto Comprensivo Toniolo Pisa

Ore 18:15 - Le esperienze del territorio - le associazioni intervengono



Per la partecipazione è richiesto il green pass

Gallery