Una finestra dentro - Mostra di Bianca Passaglia

Questo progetto è iniziato durante il primo lockdown in Italia, nell'anno 2019.

L'autrice ha osservato questo tempo sospeso da lontano, chiudendosi in una bolla dalla quale ha osservato fuori e immaginato tante finestre, tante finestre per guardarsi dentro.

"Una finestra dentro" parla di ipotetici palazzi dove abitano ipotetici condòmini, con molte cose da raccontare.



Questi personaggi abitano in palazzi pittoreschi, un po' fatiscenti (liberamente ispirati ai muri dei palazzi di Lisbona e di Valencia), dove si vive all'insegna dell'ispirazione, del rispetto, della libertà, della solidarietà... dei SOGNI.