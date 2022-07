Sabato 9 luglio il centro storico medievale di Santo Pietro Belvedere, nel comune di Capannoli, si veste a festa per accogliere visitatori e turisti per una serata all’aperto dedicata a chi vuole scoprire la bellezza di un luogo poco conosciuto, che è al centro di un rilancio commerciale e turistico fortemente voluto dall’amministrazione comunale.

‘Una notte a Santo Pietro’ è l’evento dell’estate 2022, alla sua prima edizione e organizzato dall’amministrazione comunale di Capannoli, che vuole valorizzare le specificità del centro storico medievale di Santo Pietro Belvedere a Capannoli, facendo scoprire le potenzialità turistiche e commerciali espressione del territorio. A partire dalle ore 19.30 i visitatori troveranno i luoghi allestiti a festa con la possibilità di godersi una serata estiva all’aperto, all’insegna del buon cibo, dell’intrattenimento e della musica live, passeggiando per le vie con un accompagnamento musicale, spettacoli e performance di artisti e giocolieri e una vasta offerta di street food e degustazioni a cura degli operatori commerciali.

Il tema e l’allestimento. Una notte a Santo Pietro è una serata con un tema: la luce. Un sipario accoglie gli ospiti all’ingresso e li fa entrare in uno spazio magico, notturno, illuminato dalle luci delle video proiezioni che saranno lanciate sulle facciate degli edifici, dove ad accoglierli troveranno artisti di strada, giocolieri, trampolieri itineranti. Un allestimento speciale, ideato per l’occasione, trasformerà gli ambienti all’aperto rendendoli ancora più accoglienti con sedute speciali, spazi colorati e divertenti, aree dedicate ai bambini.

Lo street food. L’aperitivo è l’idea per dare avvio alla serata, il fulcro dell’evento al calar della sera, accompagnato dalle eccellenze del territorio, dall’hamburger alla pizza, al gelato.

Gli eventi. Tante le iniziative che accompagneranno la passeggiata serale e la cena per le vie di Santo Pietro Belvedere. Dal Pianista Fuori Posto, che si esibirà sospeso in aria, ai Poterico, la band che ha partecipato alla trasmissione televisiva Italian’s Got Talent, ma ci sarà anche il trio AndreaVindentiSwingtet con lo swing, i Trampolieri luminosi, l’animazione per bambini con Giocosamente, la Stress Band di Capannoli, le esibizioni di Asd Sensazione di Movimento, scuola di danza di Capannoli e del presentatore Paolo Picchi. Accompagna la serata il video ambient. Gli stand del mercatino dell’artigianato e dei negozi vintage arricchiscono il percorso.

I luoghi. Tutti i punti principali del centro storico saranno coinvolti nell’evento. Dalla Terrazza Castello, alla piazza Belvedere, alla piazza della Chiesa, al Parco della Castellina. Ogni location è allestita con i colori e il tema della manifestazione e vi si possono trovate stand per cenare e intrattenimento, punti ristoro per famiglie e attività per i bambini. Tutti gli eventi sono a ingresso libero. Ci saranno quattro parcheggi allestiti in cui lasciare l’auto e indicazioni per raggiungere facilmente i luoghi dell’evento a piedi.

Una notte a Santo Pietro è una iniziativa organizzata dal Comune di Capannoli, in collaborazione con ConfCommercio e Vivi Capannoli.

Un ringraziamento speciale va agli sponsor dell’evento che sono Scotti, Meccanocar e DiPiù.

La consulenza e il coordinamento evento è a cura di Donato Galasso.