'Una notte di piacere' a Casciana Terme

Spettacolo, buon cibo e tanto divertimento. Ci sono tutti gli ingredienti per vivere un'autentica serata di benessere e relax a Casciana Terme sabato 18 giugno con il ritorno di 'Una Notte di Piacere', organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa e Pro Loco Casciana Terme, con il patrocinio e il contributo del Comune di Casciana Terme Lari, la compartecipazione della Camera di Commercio di Pisa – Terre di Pisa e la collaborazione di Etruria Eventi.

Un'esperienza unica che dopo tre anni torna in uno dei borghi più suggestivi della Toscana, con tanti spettacoli per un pubblico di tutte le età, che a partire dalle 18 prenderanno vita nel centro storico, unite a musica dal vivo e gustose prelibatezze. Tutti ingredienti per una serata di puro piacere in tutte le sue declinazioni, dove non mancheranno street food, truccabimbi e il mercatino artigianale.