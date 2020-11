Una passeggiata a Volterra tra arte e storia

Volterra ci permette di compiere una passeggiata nella storia dal periodo etrusco al Medioevo attraverso la conquista romana. Dopo la visita del suo centro storico andremo in un laboratorio di alabastro, l’orgoglio locale, per ammirare la sua lavorazione.



Dettagli della visita:

Prenotazione OBBLIGATORIA fino ad esaurimento posti disponibili

Ritrovo alle ore 10.20 in Piazza Martiri della Libertà.



Prezzi:

12 euro compreso il costo delle radioline

Gratis fino ai 10 anni



Per contatti e prenotazioni:

Email: discoverpisalucca@gmail.com

Cellulare 3477600782



IMPORTANTE!

Nel rispetto delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana e per la vostra sicurezza si ricorda di portare con sé mascherina e gel disinfettante