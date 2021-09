Nella cornice di Monte Castellare, si apre la Rassegna INCONTRO CON L’AUTORE , una serie di Incontri con Autori di Testi scientifici e tecnici inerenti la Natura: Scienze Naturali, Agricoltura, Natura, delle Foreste, della Meteorologia, della Terra, delle Api e della Biodiversità.

I° Appuntamento Sabato con il Prof. Marco Nuti che parlerà del suo ultimo lavoro, testo scientifico dal titolo: “Una società invisibile. L’importanza dei microbi in agricoltura” .

L'autore pisano di nascita fino al 1978 è stato docente di Microbiologia del suolo all’Università di Pisa e successivamente ha ricoperto la cattedra di Microbiologia agraria, dirigendo l’Istituto di Microbiologia agraria, la Scuola di specializzazione per Biotecnologie vegetali, il Centro di Microbiologia del suolo e l’Istituto di mutagenesi e differenziamento del CNR.



Nel 2002 è stato insignito dell’Ordine del Cherubino.



Marco attraverso il suo volume racconta l’affascinante mondo dei microbi, invisibili all’occhio umano e spesso considerati sordo-muti e privi delle caratteristiche degli altri esseri viventi. E invece a questi organismi, in grado, attraverso sistemi sofisticati, di comunicare tra di loro, con le piante e con gli animali, che dobbiamo la continuazione della vita sulla Terra da quando sono comparsi come suoi primi abitanti oltre 4 miliardi di anni fa. Il libro approfondisce un aspetto particolare dell’attività microbica, quella che si svolge sui campi coltivati.

Moderatore Incontri : D.ssa Elisa Pellegrino scuola Superiore Sant’Anna



PROGRAMMA

Ore 16:30, ?Ritrovo e check-in Centro Visite Monte Castellare

Ore?17:00- 19:00, Incontro con l’Autore

Ore 19:00-20:00, ?Brindisi con l’autore a cura dell’associazione LA STAFFETTA

Info:??+39 348 45 08 519?



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA MASSIMO 25 POSTI -EVENTO ALL'APERTO

