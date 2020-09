'Una volta c'era una volta' - Fiabe della tradizione italiana al Giardino Scotto

Il Cinema Teatro Nuovo di Pisa non si ferma. In questi mesi di chiusura ha sviluppato la sua produzione. Debutto nazionale per 'Una volta c'era una volta'. Martedì 8 settembre alle ore 21 al Giardino Scotto di Pisa, per la rassegna Fuori Teatro organizzata in collaborazione con Teatro Verdi di Pisa e Comune di Pisa.

La compagnia teatrale Binario Vivo, residente al Teatro Nuovo di Pisa, propone uno spettacolo per bambini e bambine incentrato sul rapporto tra se stessi e le proprie paure; attraverso la narrazione di fiabe e storie popolari della tradizione italiana, gli spettatori saranno trasportati in un mondo di principi e regine, orchi e uomini-pesce, maghi e pastori, animali magici e tanti altri ancora.

Le fiabe della tradizione popolare sono state da sempre nostre compagne, per dormire, per crescere e per scoprire il mondo. Questo spettacolo vuole riportare alla luce alcune di queste storie con un piccolo omaggio al medico e letterato Giuseppe Pitrè e alla sua attività di ricerca e raccolta di tradizioni popolari italiane.

Colapesce, l'Auciello Grifone e Buchettino, tra risate e colpi di scena, aiuteranno i giovani spettatori ad affrontare paure e difficoltà.

Questo spettacolo rappresenta il primo passo verso un anno ricco di novità che il Teatro Nuovo vuole dedicare alla produzione e alla collaborazione con tutti i professionisti del territorio. La stagione che si apre sarà ricca di sorprese e punterà alla creazione di una rete nazionale che, a partire dalla città, possa dialogare con artisti, festival e teatri di rilievo.