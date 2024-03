‘Una volta c’era una volta’, spettacolo per bambini al Teatro Nuovo di Pisa

Torna la domenica a teatro per bambini con ‘Una volta c’era una volta’.

L’appuntamento è per domenica 24 marzo alle 17 al Teatro Nuovo di Pisa (piazza della Stazione, 16).

In scena Silvia Lazzeri, Cecilia Bartoli e Carlo Scorrano.

In una biblioteca come tante, un signore cerca un libro che lo aiuti a superare le proprie paure. Ma può un libro curare le paure? Ebbene un grande libro apparirà quasi per magia e metterà alla prova lo scetticismo dei tre personaggi ai quali si presenteranno delle storie pronte a prendere vita... Ogni paura una storia, ogni storia una regione italiana: la paura del buio, dell’orco e della solitudine, nelle tre storie antidoto di Colapesce dalla Sicilia, l’auciello Grifone dalla Campania e Buchettino dalla Toscana. Un percorso magico in cui i personaggi fluttuano tra realtà e fantasia, un viaggio immaginifico possibile solo grazie alla lettura. Lo spettacolo è accompagnato da disegni dal vivo.

Biglietti:

Intero 8 euro; ridotto bambini da 3 a 12 anni, 6 euro; ridotto soci Coop e convenzionati Confesercenti Pisa, Arci, Casa della Donna, Arnera, Dlf, Uicpi, studenti e dipendenti Università di Pisa, 7 euro. Botteghino del teatro aperto martedì e giovedì dalle 16 alle 19 e a partire da un'ora prima dell'inizio degli spettacoli.

Prevendite online: https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/una-volta-c%E2%80%99era-una-volta

Contatti: 392 323 3535; teatronuovopisa@gmail.com.