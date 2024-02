unadasola in concerto al Caracol

unadasola non esiste

Si esiste almeno in due

O ancora meglio in 3

O mille e 3

unadasola nasce per questo, perché la nostra percezione non descrive sempre la realtà di ciò che accade e allora vediamo unadasola in qualcuno o in noi stessi.

unadasola sono Arianna Lorenzi e Francesco Tommasi, due musicisti che in seguito ai propri studi accademici decidono di dedicarsi solo al proprio percorso creativo.

La sera stessa uscirà il primo singolo del progetto in collaborazione con Piuma Dischi e Il Piccio Records.

Il progetto unadasola è stato inserito recentemente tra i 101 artisti selezionati da Musicultura.

In apertura: Andrea Mignone

Venerdì 23 febbraio, Caracol, via Carlo Cattaneo, 64 (Pisa), ore 22.00