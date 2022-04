'Underground Festival' al Teatro Nuovo-Binario Vivo

Dall’elettronica al rock fino al post punk. Questo week end il Teatro Nuovo-Binario Vivo, in piazza della Stazione, ospiterà l’Underground festival – organizzato da Metazoa Agency in collaborazione con Spazio Lum – per due sere consecutive, venerdì 8 e sabato 9 aprile. Un evento che ha come filo conduttore l’autoproduzione e porterà a Pisa un melting pot di stili e ritmi di artisti del panorama musicale underground italiano. In accompagnamento ai concerti ci saranno esposizioni di opere e presentazioni (sabato 9 aprile) di fanzine con Nicol P. Claroni, Nonsensigal, Filippo Baiocchi e Alessandra Mazzei e molti altri.

Sul palco venerdì 8 aprile Bazaar - Post Punk – Bologna; Caveiras - Experimental Samba Punk – Firenze; e God of the Basement - Heavy Pop – Firenze. Sabato 9 aprile si esibiranno invece l’artista bolognese Alice Tambourine Lover con la sua musica folk, blues, psichedelia e acustica; il bresciano Andrea Van Cleef - Rock Psichedelico, Folk Rock, Acustica; da Bari Turangalila - Psych, Post Rock, Noise, Experimental; e da Roma Vonneumann - Impro-Rock Strumentale.

