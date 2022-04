Evento di Beneficenza a favore del Progetto di Ricerca Scientifica 'Genoma 21' sulla Sindrome di Down

Responsabile Prof. Pierluigi Strippoli - associato di Biologia applicata e responsabile del Laboratorio di Genomica presso Dip. Dimes dell'Università di Bologna



Programma:

Ore 17: Conferenza del Prof. Strippoli - accesso gratuito, iscrizione obbligatoria

Ore 20: Cena di Beneficenza

(i dettagli per la partecipazione sono riportati in locandina evento)



Organizzato dalle famiglie Benvenuti di Cascina ed Emilio di Monsummano Terme, in collaborazione con l'associazione Sette per te Ventuno di Gorgonzola (MI)

www.setteperteventuno.it



Pagina FB dell'Evento "Uniamoci per la Ricerca verso un futuro più Up":



Gallery

per info: uniamociperlaricerca@gmail.com