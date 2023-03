Torna il consueto appuntamento per famiglie al Museo della Grafica (Comune di Pisa, Università di Pisa).



Uno, due, tre... stampa

Attività per famiglie



SABATO 18 MARZO 2023 – ORE 16:00

Età consigliata: 7-12 anni



In compagnia di Bulino, l’esperta guida del Museo, visiteremo le sale espositive, ricche di tracce del passato, e conosceremo meglio le opere della collezione attraverso giochi e passatempi. Poi, come moderni stampatori, realizzeremo un’originale e coloratissima opera d’arte utilizzando la tecnica della stampa.



Costo: 10 € – Il costo è comprensivo dell'attività e del libro per bambini "Alla scoperta del Museo della Grafica di Pisa", edizioni ETS, Pisa, 2021

Partecipazione su prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili

Prenotazioni all’indirizzo e-mail: educazione.museodellagrafica@sma.unipi.it

Scadenza prenotazioni: venerdì 17 marzo 2023, ore 13:00



È richiesta la presenza di un adulto accompagnatore per tutta la durata dell’attività



Per maggiori informazioni: educazione.museodellagrafica@sma.unipi.it – Telefono: 050 2216059/70