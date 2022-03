Uno su mille, il tributo a Gianni Morandi

Venerdì 25 marzo, presso la città del Teatro a Cascina, ci sarà la data zero di "UNO SU MILLE", l'unico tributo italiano a Gianni Morandi.

Si tratta di un progetto ideato da Marco Forconi, già noto come founder dello spettacolo musicale "Caporali Coraggiosi", il tributo a Claudio Baglioni e Gianni Morandi, che ha raccolto decine di migliaia di persone in giro per l'Italia.



"Uno su 1000 è un progetto che sarebbe dovuto partire a Marzo del 2020 presso il teatro di Santa Croce sull'Arno - racconta Marco Forconi - ma a causa della pandemia ovviamente tutto fu bloccato. Nello stesso anno, insieme al maestro Valerio Simonelli, che si occupa della direzione artistica di entrambi i progetti, ho avuto il piacere di incontrare Gianni Morandi al teatro Duse di Bologna, il quale si è complimentato con il lavoro fatto per il progetto dei caporali coraggiosi". "A distanza di due anni si è finalmente presentata l'occasione di ricominciare, e come prima sede al chiuso abbiamo deciso di utilizzare una location che permettesse di accogliere la band e la vocalist Samantha Montorzi, che ci accompagna anche nello spettacolo Caporali coraggiosi".



Venerdì 25 Marzo, cena dalle ore 20, spettacolo dalle 22.15



Programma: Cena + Spettacolo 25,00€ a persona

Prenotazione e green pass obbligatori





https://noteitaliane.it/uno-su-mille-gianni-morandi-tribute-band