'Uscimmo in bici a riveder le stelle': escursione notturna a Coltano con pizza e lezione di astronomia

Nella serata di venerdì 22 luglio Fiab Pisa raggiungerà in bici il Lago delle Tamerici, in Coltano, per una pizza in compagnia seguita dall'osservazione delle stelle, guidata dal prof. Antonio Ballini, dell'Associazione Astrofili Pisani 'Galileo Galilei'. Il ritrovo è alle 18.45 in piazza Vittorio Emanuele II, la partenza in bici alle 19 e dopo la pizza e l'osservazione delle stelle il rientro a Pisa è previsto intorno a mezzanotte. Il percorso complessivo è di circa 30 km, in buona parte su strade asfaltate a basso traffico o su pista ciclabile, con alcuni tratti sterrati. La cena al ristorante 'Lago le Tamerici' (giro pizza e birra o bibita) costa 12 euro.

Per partecipare bisogna iscriversi entro martedì 19 luglio compilando il modulo https://forms.gle/EHKG8TxA1wtD4vB58. E’ necessario presentarsi alla partenza con una bici in buono stato, con impianto di illuminazione funzionante e giubbino catarifrangente, camera d’aria di scorta e kit di riparazione. La gita è riservata ai soci FIAB e sarà possibile tesserarsi prima della partenza. Per ulteriori informazioni: Daniele 349 5780907, daniele@fiabpisa.it; Carlo 371 5834929, carlo@fiabpisa.it.