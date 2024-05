Ut Armentur Balistari, torneo di tiro con la balestra antica da banco

Nella splendida Piazza dei Priori di Volterra, domenica 26 maggio alle ore 16, torna l’Ut Armentur Balistari, il torneo di tiro con la balestra antica da banco, evento iscritto all’albo regionale delle Associazioni e Manifestazioni storiche di Regione Toscana. Un viaggio indietro nel tempo quando a Volterra le contrade cittadine in un giorno di festa presentavano al cospetto della milizia cittadina, uomini 'addestrati alla difesa del Comune'. Nelle splendide atmosfere medievali, la Città offrirà uno spaccato di vita di metà del 1300, quando le Contrade ed i Castelli intorno a Volterra, erano obbligati ad offrire ai Notabili, al Priore della Città ed al Capitano della Compagnia Balestrieri, i migliori tiratori perché si sfidassero per entrare a far parte della milizia cittadina. Un 'duello' tra balestrieri che sarà arricchito dalla splendida cornice della Città di Volterra. La sfida si concluderà con un tiro in corniolo o tasso, per decretare il migliore su tutti: il Priore dei Balestrieri, insignito del collare d’argento, simbolo della manifestazione e della Città. Sarà quindi una giornata di festa che inizierà alle 16 in Piazza dei Priori. La manifestazione è gratuita.